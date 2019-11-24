以色列政治僵局出現新發展，藍白黨領袖甘茨向近日被起訴的總理納坦雅胡伸出橄欖枝，邀請他領導的「利庫德集團」共組聯合政府。甘茨提出，頭2年可由他先出任總理，待納坦雅胡成功脫罪後，再擔任任期剩下的2年總理。

納坦雅胡日前遭到刑事起訴，被控受賄、欺詐和背信罪，是該國首位被起訴的在任總理。他目前領導看守政府，兩黨先前曾就權力分享協議談判，但最終仍以失敗收場。

甘茨先前批評納坦雅胡挾持國民為人質，質疑他不惜挑起內部衝突，藉以自保，但他現在提議，如果法院審理貪腐案後，證明納坦雅胡的清白，他願與納坦雅胡輪流出任總理各2年。

甘茨23日在特拉維夫提出，他將先出任總理2年，待納坦雅胡成功脫罪，就由他在任期的餘下2年中領導政府。

甘茨強調這是唯一方法，避免以色列在1年內舉行第3次大選。

在納坦雅胡官邸外，支持者及反對民眾持續示威。支持者揮動旗幟，反對人士則舉起標語，要求納坦雅胡下台。

而他領導的利庫德集團正醞釀逼宮，有高層呼籲選舉新的黨主席，又批評納坦雅胡不應攻擊當局發動政變。

以色列今年已舉行2次大選，但因沒有單一政黨取得國會過半議席，造成籌組政府陷入僵局，很可能要3度舉行大選。

(中時 )