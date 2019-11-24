「烏龍共諜」王立強為何選擇在澳洲「投誠」？因為澳洲是泰國和香港之外，另一個做大陸情報的重鎮，西方情治單位與大陸都在澳洲部重兵布署，澳洲是美陸對抗的情報戰和輿論戰的前哨。

大陸情報員若想叛逃，在澳洲投誠，邏輯可行。澳洲在1989年天安門事件後，曾慷慨接收大陸移民或給予政治庇護。再者，大陸情報單位在澳洲也很活躍，例如我海軍中將柯政盛經台商牽線，替中國在海軍發展組織，介紹海軍周姓、徐姓少將與中國解放軍總政治部的將校級情報員接觸，也是在澳洲會晤。因此，烏龍間諜案的地點選在澳洲，有其脈絡可循。

不過，王立強未滿30歲，沒辦法幹出這麼多事情。儘管大陸說王立強是詐欺通緝犯，也未必能全信。但就算王立強是情報員，想必只是專案團隊的一個組員，而且是外圍組織，並非正統情報員。因為專業的情報員都知道，情報工作只做不說，秘密是要帶進棺材裡，怎麼可能像王立強一樣接受媒體專訪，侃侃而談，還像模特兒般讓媒體拍沙龍照。

因此，王立強說的內容，有兩種可能，一種可能是西方情治單位提供腳本，也可能是澳洲政府所授意，王立強想要留在澳洲，才會配合講這麼多。

另一種可能是王立強是詐欺犯，天生有騙人本事，他說的內容，很多是聽來的，或編的，但他所說的，剛好都是蔡政府最愛聽的，能如此精準掌握台灣啤味，不是有人提供，實在難以置信。

台灣情治單位面對烏龍共諜案，第一時間相當曖昧，如果王立強所說屬實，這是非法事件，境外勢力介入，為何調查局從去年九合一大選後，偵辦一直沒有下文？以調查局辦總統府私菸案的功力，真有王立強所言情事，調查局一定查的到蛛絲馬跡的。再者，昨天一整天，沒有一個情治單位跳出來講話，都保持沈默，任由綠營瘋狂轉傳。以國安局的情報專業，怎會看不出王立強漏洞百出的說詞？

選舉到了，這件烏龍共諜案不太可能是巧合。只能說，從外電大幅報導到大陸秀出王立強的通緝資料，東西方情治單位在澳洲過招，大打輿論戰。西方情治單位更不惜拿台灣總統大選當做祭品。蔡政府以為撿到槍，不到一天就炸膛。

(中時 )