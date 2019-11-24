大陸的中國現代化戰略研究課題組、中國科學院中國現代化研究中心，24日在北京發佈《中國現代化報告2019》指出，最新完成的2016年世界生活品質現代化評價結果顯示，大陸在參與評價的131國當中排名第54，位居生活品質初等發達國家的行列，較2000年的世界第72提升18名。
以「生活質量（品質）現代化研究」為主題的《中國現代化報告2019》，由個人生活、公共生活、生活環境、生活滿意度4個方面，涵括7大領域、26個維度，共計152項指標，針對世界131國的生活品質現代化進行研究分析。
2016年世界生活品質的評價結果顯示，全球共有生活品質發達國家25個、生活品質中等發達國家27個、生活品質初等發達國家28個、生活品質欠發達國家51個。排名前十的分別為挪威、瑞典、芬蘭、紐西蘭、澳洲、丹麥、加拿大、英國、愛爾蘭及德國。
(旺報 )
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