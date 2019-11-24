預購新營太子宮推出「太子爺神選年菜」，還可以挑戰擲筊22聖杯拿電動機車。（新營太子宮提供／劉秀芬台南傳真）

預購新營太子宮推出「太子爺神選年菜」，還可以挑戰擲筊22聖杯拿電動機車。（新營太子宮提供／劉秀芬台南傳真）

隨著農曆年節愈來愈近，各飯店餐廳年菜預購紛紛出爐，現在連太子爺也來參一腳。台南知名的的新營太子宮推出「太子爺神選年菜」，附贈平安米、發財金，還送三太子加持版的「風火輪」電動機車1輛。

建廟於清朝康熙二年的台南新營太子宮，主祀金吒太子、木吒太子及哪吒太子，是台南信仰的觀光勝地。今年太子宮首度推出圍爐年菜，請專業廚師設計菜單，經由太子爺裁示，希望讓鄉親享用被太子爺保庇的年菜，新的一年健康平安。

新營太子宮「太子爺神選年菜」組合包含吉祥佛跳牆、翡翠海鮮羹、黃金圓蹄、鯧魚米粉、黑蒜烏骨雞、廣式米糕、情人果等菜色內容，一組3988元，精挑在地食材，由國家級的中央廚房烹調。

「太子爺神選年菜」已開放預訂，只要預購年菜，就可獲得新營太子宮提供的限量平安米及發財金兌換券，還可以參加電動機車擲筊賽。此外，廟方也加碼提供兩輛機車擲筊，即日起自12月24日止，指定時間內只要加入官方LINE帳號，或上網參加擲筊，挑戰22組聖杯，有機會把風火輪造型電動機車騎回家。

(中時 )