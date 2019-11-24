民歌45高峰會將於2020年2月23日與所有歌迷相約台北國際會議中心，共計八組民歌手共同呈現，讓所有民歌迷聽歌聽到爽!每年擔綱民歌高峰會的製作人施孝榮表示，對於本次民歌45高峰會，在陣容上特別找來許久不見的葉佳修、邰肇玫，也讓大家非常期待，對於本次演唱會為何與去年卡司不同，施孝榮表示，民歌45高峰會一直有一個很重要的想法就是「珍惜我們所有」：「我常稱葉佳修老師為民歌界『創作天王』，邰肇玫老師為民歌界『創作天后』，對於這二位我們的『國寶』實在要好好珍惜！以往我們很注重歌手、歌曲，現在也要注重創作者，因為沒有他們的傑出創作，民歌不可能有如此輝煌的歷史。」

23日剛結束Uncle Encore的演唱會，現在馬上又要緊接著開始準備民歌45高峰會，許多人詢問體力是否可以？對此，四位大叔表示很慶幸大家都還能唱，各方面的條件也都還具備，「因此心情上我們一直是『現役』，一場接一場的演出，不需要所謂的休息，對我們而言只是剛剛好」；45高峰會上，葉佳修、邰肇玫再度登場亮相，兩位共同表示，其實本次來參與演唱會，許多歌迷及朋友都在詢問身體狀況，兩位也打趣的說，演出絕對有助於他們的健康！因為科學研究顯示「唱歌是最好的運動」。

每年民歌高峰會歌迷最喜愛的點唱時間是否依然保留，對此施孝榮表示，民歌高峰會的傳統絕對是讓所有歌迷點到盡興，也笑說現在真的已經唱一場少一場，距離退休也沒剩幾年，趁現在還有體力能唱多唱一些給歌迷聽，請歌迷朋友不要擔心；民歌45高峰會門票26日於寬宏售票系統及萊爾富OK便利超商開賣。

民歌45高峰會明年二月開唱。（寬宏藝術提供）

(中時 )