前立法院長王金平宣布退出總統大選後，今天晚間首度幫國民黨立委輔選，參加「台北市牙醫師公會泛藍輔選小組」。由於王金平先前與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜曾經談過合作，外界好奇親民黨現在郭系色彩濃厚，王金平是否會幫親民黨站台？王金平直截了當地否認，「不會啦，我是國民黨。」

王金平今天開始替藍委輔選，王也透露12月1日將會去苗栗輔選藍委陳超明。媒體詢問王金平是不是之後也可能幫國民黨總統候選人韓國瑜站台，王金平則表示，只要理念能夠相符，他又能夠例行不二中道原則的話，「沒有不站台的理由。」

但當媒體追問「現在理念相符了嗎？」王金平又說，「現在可能還沒看到。」

王金平今天在餐會上一一唱名北市8席國民黨立委候選人，似乎將自己角色定位在輔選藍營立院過半。王金平致詞時說，「總統選舉歸總統選舉，但立委選舉一定不能讓民進黨過半」，如果讓民進黨過半，民進黨一定為所欲為，國家怎麼辦？國會怎麼辦？民進黨通過的都不是對國家最有利的決定。

王金平說，他之所以想參選總統，他跟民進黨高層說過，是因為民進黨做不好，蔡總統國慶文告宣示要團結、維護民主、壯大台灣。但事實上民進黨製造社會對立，要怎麼團結？在立院不尊重少數，怎麼維護民主？執政無能，台灣無法加入國際組織、簽署貿易協定，要怎麼壯大台灣？

(中時 )