新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方24日下午在寶山鄉以親子歡樂活動方式，舉辦「童趣方城市」暨寶山地區競選總部成立大會。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方24日下午在寶山鄉以親子歡樂活動方式，舉辦「童趣方城市」暨寶山地區競選總部成立大會。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方24日下午在寶山鄉舉辦「童趣方城市」暨寶山地區競選總部成立大會。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方24日下午在寶山鄉舉辦「童趣方城市」暨寶山地區競選總部成立大會，他改變傳統選舉方式，以親子歡樂活動成立競總，還為孩子演音樂劇，闡述政見理念，讓選舉不再只有搖旗吶喊、氣笛聲加米粉場。

鄭朝方辦理「童趣方城市」活動其實不是第1次，本屆參與縣長選舉時就已首創，當時吸引超過10萬人次親子到場參與，不僅在新竹縣掀起一股熱潮，全台縣市首長候選人也因此爭相模仿。

此次參選立委，鄭朝方將首場「童趣方城市」辦在寶山鄉，今天下午的活動融合競選總部成立，立即吸引大批親子參加。

鄭朝方表示，「在參與政治工作過程中，已經讓社會大眾看到他運用新世代、新思維的方式，來改變政治硬生態」，對於傳統的米粉場、造勢大會仍會舉辦來爭取不同族群的鄉親認同，不過自己堅持要有更多創新的元素來豐富政治活動，活動的舉辦不是只有煙火綻放、搖旗嘶喊。

他希望的競選活動是在歡樂之中，賦予更多的親子教育意義，更在無形中宣傳政見理念，讓選舉不再是聲嘶力竭的吶喊，而是可以很暖心又溫馨。

今天的活動中除了從歌詞、編曲、音樂劇腳本全都由鄭朝方一手包辦之外，他還親自擔綱「朝方叔叔」角色，為孩子演出音樂劇，闡述政見理念運用說故事來帶動，敘述方式連孩子都聽得懂，他認為如果連孩子都聽得懂，代表這就是政治宣傳最好的行銷。

而民進黨前主席許信良今天也特別到場力挺，許信良說，鄭朝方民調雖然已領先，但鄉親仍要集中力量，堅定支持優秀的鄭朝方，讓他能匯聚鄉親的力量前進國會，為縣民發聲及爭取建設。

他同時對於這場全國首創複合式造勢大會，感到非常驚喜，讓他大開眼界，證明鄭朝方是「新世代政治工作者」的典範，確實打破舊政治，為政治工作展開全新局面。

鄭朝方表示，此次選舉預計舉辦4場童趣方城市活動，接下來於12月1日在竹北天后宮廣場、12月7日在竹東五穀宮廣場、12月21日在竹北文化公園各有1場，邀請大小朋友一起進入夢幻的童趣世界。

(中時 )