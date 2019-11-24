一名「共諜」向澳洲投誠在西方引起軒然大波，媒體廣泛關注。這個共諜案為何會在澳洲發生，其實有幾項不可忽略的大背景。總括來說，澳洲新政府延續上一任政府疑中配合華盛頓的政策，因此總理莫里森打破慣例上任一年仍舊未獲訪問北京邀請。另外，自許為南太平洋霸主的澳洲近年對大陸影響力在該區域擴張心驚膽跳，加上澳洲以西方文化代言人自居在亞洲有形單影只之慮，對亞洲乃至中國崛起至今仍憂心，因此碰到了共諜輸誠案符合政治正確而渲染，卻忽視了邏輯和可能的疑點。

澳洲總理莫里森去年8月就任總理至今，始終沒有前往大陸訪問，而上一任總理滕伯爾訪問大陸已經是3年前的事。如此違反常態的現象，體現兩國關係每下愈況。冰凍三尺非一日之寒，近年澳洲對大陸崛起戒慎恐懼，滕伯爾於2017年向國會提案立法，欲遏制外國影響力干預澳洲內政。他明言，這麼做就是擔心大陸滲透。

被視為親美反中派的莫里森延續騰伯爾路線，2018年暫代內政部長時宣布禁止華為與中興提供澳洲5G技術，並在多方政策與美國同聲一氣，對抗大陸。例如，莫里森去年底跟隨川普政府承認耶路撒冷為以色列首都，並把使館遷移到耶城。

面對大陸以「銳實力」不斷在南太平洋括看勢力，身為該區域唯一先進國家的澳洲深感冒犯，亟欲做出反制。今年1月，莫里森成為首位出訪萬那杜的澳洲領導人，也是史上第一位訪問斐濟的澳洲總理。此外BBC也曾報導，香港反送中示威的衝擊也波及澳洲，在昆士蘭大學的示威集會發生香港與北京支持者暴力衝突。這使得澳洲社會從上到下壟罩在對北京的憂懼。

逾一世紀前，澳洲將「白澳政策」確立為基本國策，只許白人移民流入，反對亞洲移民。這項政策今天不復存在，但澳洲仍是以白人為主要組成的國家，以身在亞洲的西方國家自居。

時至今日，「中國威脅論」在澳洲水漲船高，甚至有國會議員將中國與納粹相比擬。大陸崛起，儼然成為亞洲的老大哥，讓澳洲感到邊緣化。因此在一名所謂「共諜」向澳洲投誠之際，澳洲必定是見獵心喜，拿此大作文章。

(中時 )