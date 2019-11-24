立法院副院長蔡其昌出席「無毒中山稻作文創米食節」，學習傳統農法「倒吊曬稻法」。（陳淑娥攝）

外埔農友展示傳統農法「倒吊曬稻法」，可完整保住稻米養份及獨特風味。（台中市政府農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中外埔區的金黃稻浪美景令人心曠神怡，中山社區發展協會24日舉辦「無毒中山稻作文創米食節」，展示傳統農法「倒吊曬稻法」，可完整保住稻米養份及獨特風味，許多民眾攜家帶眷動手體驗，共享農村樂趣。

包括立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟、施志昌、李榮鴻以及立委參選人林佳新均出席。中山社區發展協會表示，現代人米食愈吃愈少，希望透過活動推廣米食，現場也準備中山優質有機米製作的米丸子、湯圓及爆米香，提供民眾免費品嚐。

活動特別由農會小組長陳進財展示傳統農法「倒吊曬稻法」，將收割捆綁好的稻穗倒掛在竹架上，日曬3到5天讓稻穗充分乾燥，與常見在地上曬榖工法不同，可完整保住稻米養份及獨特風味。弘光科大文創產業系師生也設置文創體驗攤位，現場民眾直呼農村樂趣無窮！

台中市府農業局表示，中山社區種植有機稻田面積達5公頃，一年四季皆可看到稻米生長歷程，完整保留農村特色；外埔區農會總幹事李錦東指出，外埔稻米種植面積約1800公頃，農友種植的稻米今年獲十大經典好米，希望中山農友可以團結種植有機米，打造「中山有機村」。

(中時 )