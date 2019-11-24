前韓國女團KARA成員具荷拉，本日驚傳於家中身亡，得年28歲，令粉絲震驚不已，因為上個月她的閨密雪莉(Sulli、崔真理)才因為輕生逝世，當時人在日本的具荷拉更在直播爆哭向雪莉道歉。

雪莉與具荷拉感情深厚，上個月雪莉過世消息震驚韓國演藝圈，具荷拉更無法承受這打擊，開直播痛哭向雪莉說道歉，，「雪莉呀！姐姐在日本沒辦法過去，對不起！只能向妳這樣道別，真的對不起！在那個地方照妳想做的，過得開心吧！姐會帶著你那份努力活下去，會努力，各位我沒事，我和雪莉是真的很親的姐妹關係，想和雪莉道別所以開了直播，對不起！大家請不要擔心，雪莉再見！ 」

不過最令粉絲不捨的是，具荷拉不是說了會帶著雪莉那份努力活下去？「希望不是真的」、「好傻眼，不是才剛答應雪莉要連她的份堅強活下去？」、「不敢相信，以為可以在日本重新發展」。

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