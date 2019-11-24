Goo Hara (KARA) livestream cried tears of tears at the news of Sulli's death: "Sulli, I'm sorry that I have no choice but to say goodbye to you. Go there and do what you really want. I will live up to what you have shared with me, I will work hard. Everyone, I'm okay. Because I'm close to Sulli, I want to say hello to her. So I streamed the video live to everyone. I'm sorry, I'm sorry. Don't worry Sulli, bye. . . Goo Hara (KARA) livestream khóc cạn nước mắt trước tin Sulli qua đời: "Sulli à, chị xin lỗi vì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nói lời chào tạm biệt em. Đến đó và làm những gì em thực sự muốn nhé. Chị sẽ sống theo những gì em đã chia sẻ với chị. Chị sẽ làm việc chăm chỉ. Mọi người à, tôi không sao đâu. Bởi vì tôi rất thân với Sulli, tôi muốn nói lời chào với em ấy. Vì vậy tôi đã phát video trực tiếp đến mọi người. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đừng lo lắng nhé. Sulli à, tạm biệt em”.#r#sulli #goohara. #설리 #구하라 #카라 #fx #choijinri #choisulli #jinri Cr: #SAOstar
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前韓國女團KARA成員具荷拉，本日驚傳於家中身亡，得年28歲，令粉絲震驚不已，因為上個月她的閨密雪莉(Sulli、崔真理)才因為輕生逝世，當時人在日本的具荷拉更在直播爆哭向雪莉道歉。
雪莉與具荷拉感情深厚，上個月雪莉過世消息震驚韓國演藝圈，具荷拉更無法承受這打擊，開直播痛哭向雪莉說道歉，，「雪莉呀！姐姐在日本沒辦法過去，對不起！只能向妳這樣道別，真的對不起！在那個地方照妳想做的，過得開心吧！姐會帶著你那份努力活下去，會努力，各位我沒事，我和雪莉是真的很親的姐妹關係，想和雪莉道別所以開了直播，對不起！大家請不要擔心，雪莉再見！ 」
不過最令粉絲不捨的是，具荷拉不是說了會帶著雪莉那份努力活下去？「希望不是真的」、「好傻眼，不是才剛答應雪莉要連她的份堅強活下去？」、「不敢相信，以為可以在日本重新發展」。
★再給自己一次機會★
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