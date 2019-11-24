明變天前兆？天空出現夢幻「棉花糖雲」。（圖/吳家詮攝）

今天許多人都拍到了夢幻的「棉花糖雲」，而這是「高積雲」。（圖/讀者提供）

天上出現滿滿一大片好似朵朵棉花糖的白雲，今天不少北部人的臉書都被各式棉花糖雲給洗版了！對此，中央氣象局副局長鄭明典解釋，今天天空出現的現象是「高積雲」，可能是明天要變天的前兆。

許多網友也紛紛在鄭明典的臉書PO出「棉花糖雲」的照片洗板。鄭明典接受《中時電子報》訪談表示，這是「高積雲」，出現這種雲表示不穩定層淺，雲才不會放大，通常發生在大範圍的緩慢的空氣擠生作用，更代表「不穩定的天氣系統接近」，可以說是變天前的ㄧ種前兆。

氣象局預報員張承傳說，今天大氣中的中層有水氣進來，加上天氣晴朗，地面有加熱效果導致氣流上升運動，上升的過程中產生「高積雲」。

很多人會將高積雲跟魚鱗雲搞混，魚鱗雲是卷積雲，形成的原因是發生的高度更高，雲朵也會更小。

氣象局預報明天(25日)東北季風增強，天氣明顯感受到變天，北台灣轉雨轉涼，東北部地區、北部山區還有局部大雨發生的機率。

(中時電子報)