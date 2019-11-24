針對是否幫國民黨總統參選人韓國瑜站台？前立法院長王金平24日晚間受訪指出，現在還沒看到理念相符。（張穎齊攝）

前立法院長王金平24日晚間出席北市晶宴會館的「長照之口腔醫療政策研討會」，幫國民黨北市立委參選人加持助選，王受訪被問及是否會幫國民黨總統參選人韓國瑜站台？王說「理念相符就沒有不站台理由」，媒體追問「那理念相同了嗎？」王說「現在還沒看到。」

王金平表示，只要韓跟他理念能相符，能力行中道的話，他沒有不站台的理由。至於是否理念相同了，王說「現在還沒看到」。對於會幫那些國民黨立委參選人站台，王說，只要他們有邀請，自己有時間就會，比如立委陳超明已有拜託，12月1日站台。

媒體詢問，會幫親民黨站台嗎？王說「不會啦，我是國民黨員」，對於共諜案看法，王說，政府會立案去調查，調查清楚再說。

王金平到場與國民黨北市立委李彥秀、林奕華同台，其他立委參選人如費鴻泰、林郁方、賴士葆等人已先行離席。王致詞表示，他本來要選總統，因為他告訴過民進黨高層說「如果你們做得好，我就不用選」，但民進黨卻沒做好。

王金平於席間也一一唱名國民黨北市8名立委候選人的優點，其中強調立委蔣萬安可以當未來台北市長，因為很有執行力，可讓台北成為國際都市。最後，主持人喊「王金平凍蒜！」時，王笑說「我又不選了，凍蒜什麼！」

(中時 )