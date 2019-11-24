小T展現花式籃球技藝，驚豔全場。(蔡依珍攝)

小T展現花式籃球技藝，驚豔全場。(蔡依珍攝)

小T展現花式籃球技藝，驚豔全場。(蔡依珍攝)

小T展現花式籃球技藝，驚豔全場。(蔡依珍攝)

小T展現花式籃球技藝，驚豔全場。(蔡依珍攝)

「職夢初心，少年展躍」成果分享

自嘲過去是「屁孩」的小T，厭惡上學，人際關係也亮紅燈，在桃園市警局少年隊輔導員協助下，一頭栽進花式籃球世界，靠著專注、勤練嶄露頭角，不但在比賽奪得佳績，抖音粉絲更達30萬人，笑言花式籃球改變他一生，不但從孤僻變開朗，父子「堅冰」也融化。

小T的父母望子成龍，從小就送他進安親班，孰料權威式的打罵體罰，讓他學業壓力大、甚至懼怕上學，國中叛逆期也因此被排擠，每天過一天算一天，直到公園閒晃遇到少輔員，在上百次接觸下，開始參加外展活動，本來就愛跳街舞的他，驚豔花式籃球的魅力，一頭栽進去。

抱持著不願辜負花式籃球啟蒙師的心態，年僅14歲的小T不怕苦，就算流血、流汗仍勤於苦練，練後空翻差點摔斷腿也沒放棄，隔年就「出師」開始教學，籃球宛如磁鐵般吸附在他身軀四周旋轉舞動，原本高職讀餐飲科，也因精湛技藝轉進表演藝術科，從中獲得滿滿成就感。

「爸爸覺得我是馬戲團雜耍！」小T說父親觀念傳統，過去父子有隔閡，但看到他不放棄一次次進步，開始上節目、考上街頭藝人，終讓緊張的父子關係融冰，抖音推波助瀾下讓他粉絲逼近30萬人，坦言成名也帶來罵名，「長得像猴子」等羞辱傾巢而出，但父親鼓勵他不說空話、不去計較，讓他勇於「做自己」，現就讀大一的他希望當「推廣者」，把花式籃球的魅力介紹給大家。

桃園市少輔會每周前往少年聚集的場所如撞球館、公園等，希望在少年需要時成為談心說話的出口，並定期舉辦多樣化的外展活動，有花式籃球班、吉他班、理財團體、手作烘焙等培力型，也有撞球、飛鏢等競賽型活動，帶領從事正向活動，更積極舉辦職涯探索體驗，讓少年實際進入店家體驗、實習，從中學習職場態度與人際相處技巧。

少年警察隊長韓仁盛表示，24日在桃園市展演中心藝文廣場舉辦「職夢初心，少年展躍」成果分享發表會，讓服務的少年化身關主展現學習成果如修車、手沖咖啡、指甲彩繪等，也透過舞台讓過去參與花式籃球班、吉他班的少年登台演出，揮灑青春汗水，民眾透過闖關遊戲拿獎品，也能給予青少年更多正向鼓勵。

(中時 )