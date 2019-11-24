顧客嘗過都驚豔。（蔡依珍攝）

顧客嘗過都驚豔。（蔡依珍攝）

認購愛的桃花箱 支持在地青農兼做公益

青農鄭朝銘原本開火鍋店生意興隆，擔憂燙傷孩子，改種白菜醃製販售，孰料會做不會賣，吃老本4年，就連孩子的國小學費都得翻箱倒櫃找零錢湊齊，一度要放棄，在青年局帶領打入企業福委會，靠著天然發酵釀製、嘗來會回甘的火鍋真空包打響名號，業績翻3倍。

鄭朝銘因為愛吃、愛煮，開火鍋餐廳，冬天都座無虛席，感嘆自己只有兩隻手，抱持想把好東西分享給更多人、開拓更大市場，加上孩子出生、想更多時間陪伴照料，轉做火鍋湯頭販售，從自種白菜開始，以紅高粱米和酒糟醃製逾200天，自然發酵，嘗來回甘酸甜。

豈料銷售過程頻頻碰壁，幾乎被市售香精湯頭包給打趴，「時間就是成本啊！不可能速成，單價當然高。」每個月都入不敷出，吃老本長達4年，借錢借到連親友都技巧性避不見面，去年一度連孩子的國小學費都湊不出，半夜翻箱倒櫃找零錢湊齊，「真的想到就會掉淚！」鄭朝銘一度要放棄改去做苦力。

自嘲笨笨的只會賣菜的鄭朝銘，今年在客人反饋「吃火鍋吃到膩」下，嘗試把酸菜和湯頭分開真空包裝，吃法更多元，酸菜可以炒菜、生吃，湯頭則被譽為「清冰箱神器」所有料都百搭，開始有回頭客，加上青年局帶領到南港軟體園區舉辦推介會拓展市場，團購加持，讓富力亨高粱酸白菜湯底營收蒸蒸日上，甚至受邀到百貨公司販售。

青年局長顏蔚慈表示，今年8月至10月規畫3場不同性質的媒合會，讓青農接觸近百位企業與餐廳買家，成功依據青農特色拓展通路市場，24日共邀請22位青農在陽明運動公園舉辦「一日幸福成果豐收市集」，除了讓更多人認識，也透過認購青農們每箱100元的「愛的桃花箱」，捐贈配送至桃園立案育幼院，支持在地青農兼做公益。

(中時 )