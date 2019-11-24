伊拉克反政府示威浪潮未平息，全國多地繼續有人上街。消息指，3名示威者周日（24日）在南部城市納西里耶遭安全部隊射殺，另有47人在衝突中受傷。此外，烏姆蓋斯爾港口（Umm Qasr Port）附近亦有3名示威者在與安全部隊衝突時死亡。

根據東網報導，示威者當時在市內街道及政府辦公室外焚燒車胎，同時堵塞橋樑及關閉學校。連同最近一次衝突的死亡數字在內，伊拉克自上月初爆發示威後，已有350人死亡及數千人受傷。示威者不滿政府貪腐及無效率，因此提出重組及改革的訴求。

在伊拉克南部多地，由於師生參與示威集會，並在政府辦公室外靜坐抗議，令很多學校及政府部門大受影響。教育部早前發出指示，下令學校周日復課，但遭納西里耶的示威者無視，他們更強行關閉學校，結果與安全部隊爆發衝突。

在另一南部城市巴士拉，示威者堵塞市內主要道路，影響來往兩個港口的陸路交通。這些港口主要接收由外國運抵的食物及藥物，同時對外出口燃料產品。與此同時，首都巴格達上周六（23日）亦有反政府示威。

(中時 )