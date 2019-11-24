今天出席台中競選總部成立大會。(圖／蔡英文競選辦公室提供)

蔡英文總統今天出席台中競選總部成立大會表示，未來還有更多的政策，她會一個一個端出來，治國不能光靠口號，治國要拿出具體可行的作法，攤在陽光下，讓台灣人民檢驗，讓台灣人民選擇。蔡英文的政府不怕挑戰，絕對經得起檢驗。

蔡英文今天下午抵達台中，出席「2020蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會」。副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰及多位地方黨公職到場支持。現場爆滿支持者熱情搖旗呼喊，蔡英文進場時更是加油、當選聲不斷。

蔡英文說，去年這一天，我們在地方選舉當中失敗。而她身為總統，承擔最大的責任，過去這一年來，我們認真反省、檢討，大家一定感覺到蔡英文不一樣了，施政也變得更有感，那是因為各位的聲音，我們都聽進去了。

她要感謝所有這一年來，給執政團隊指導和鼓勵的朋友，特別是台中人的聲音。「今年十一月二十四號，我們相聚台中，彼此約定，團結在一起，從今天開始全力衝刺，2020台灣要贏，台中先贏」。

蔡英文表示，立法院蘇嘉全院長、蔡其昌副院長、交通部林佳龍部長，就是「台灣隊」在台中的三個引擎。有他們在，台中的建設絕對不會少，不只是「決戰中台灣」，更要「建設中台灣」。讓台中繼續向前衝，繼續往國際一流大城市的目標往前衝。

她說，這三年多來，她做了很多改革，過去政府不願意做的，蔡英文來做。過去政府不敢做的，蔡英文來做。她全力捍衛台灣主權，面對中國從來不挑釁，但也從來沒有屈服。而各位對她的期待，就是站在打壓台灣的人前面，勇敢捍衛屬於台灣人的尊嚴。人民投票給她，不是為了接受一國兩制台灣方案，而是希望她幫助兩千三百萬台灣人，守護民主自由的生活方式。

蔡英文認為，去年1124的選舉結果，就是中國想看到的結果，他們希望看到蔡英文的改革半途而廢，希望看到拒絕向中國低頭的民進黨，在地方選舉失去版圖，希望看到台灣人民徹底對民主自由失去信心。

而明年的總統大選，中國企圖影響台灣選舉的力道，只會更大。她希望大家跟她一起捍衛民主，抵抗中國勢力的介入。2020年，蔡英文需要大家，再挺她一次，大家的一票，就是民主自由的一票、確保國家安全的一票、守住改革的一票。

蔡英文指出，面對在野黨批評，台商回台投資是假的。她呼籲在野黨，「選舉不必要選成這樣」，台商回台投資，受惠的不是民進黨，也不是國民黨，而是全體台灣人民。靠唱衰台灣來打選戰，應該適可而止，選舉是一時的，台商回到家鄉投資，應該要受到肯定和歡迎。

蔡英文表示，過去三年多來，庶民的「柴米油鹽醬醋茶」、「生老病死」，都是政府每一天施政的重點。所以我們推動加薪減稅，提高育兒特別扣除額，推動育兒津貼和托育補助，和公共化幼兒園。我們的目標只有一個，「台灣的孩子，國家跟你一起養」。她相信「不管是禿子，還是燕子，也都要照顧孩子。」

她進一步表示，除了孩子要照顧外，老人家也需要照顧，蔡英文推動的「長照2.0」，就是要幫大家解決問題，減輕負擔的重大政策。昨天，她已經宣布，未來四年要完成「全齡照顧」的目標，就是「一個加倍，五個增加」。未來還有更多的政策，她會一個一個端出來，她相信，台灣社會一定會疼惜認真做事的人，一定會給實實在在做事的政府機會。

蔡英文認為，國民黨的不分區名單，是挑戰台灣人民對於民主自由價值的底線，這種情況下，台灣的改革勢力，一定要更加團結，她拜託大家，不要分票、不要猶豫，政黨票投給民進黨。

蔡英文表示，2020投給蔡英文，「台灣更安全、改革更穩健、經濟更亮眼、照顧更周全」。我們最強團隊，跟大家一起再拚四年，繼續改革、繼續進步，繼續為台灣打拚。2020年，台中的每一票都是關鍵，台中贏了，台灣就贏了。

(中時 )