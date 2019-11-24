喝茶就能消脂？訴求「消脂」的偏方與中醫師開的瘦身藥方，其實大不相同。中醫師提醒，坊間消脂偏方多添加番瀉葉等瀉藥，只能排空腸道、讓身體大量脫水，無法真正消除脂肪。

由於番瀉葉藥性強烈，除非是嚴重便秘的患者，否則中醫並不輕易使用，中醫師廖千慧表示。

至於正規中醫的消脂方則多使用山楂、決明子、洛神花、桑葉、荷葉等藥材，有助於消腫化濕、促進代謝，從內而外調理體質，循序漸進達到減重目標。

以飲食控制、針灸搭配中藥調理體質，成功從70公斤瘦身到55公斤標準體重的中醫師廖婉絨，她靠著喝自製中藥茶飲取代原本愛喝含糖冷飲的壞習慣，減重後氣色也變好，更重要的是幫助她維持多年不復胖。

靠中藥茶飲取代原本愛喝含糖冷飲的壞習慣，讓中醫師多年來不復胖。（圖片來源：Pixabay）

廖婉絨挑選口感酸甘又有瘦身效果的藥材，沖泡成爽口的窈窕茶飲，例如甘味的黃耆、黨參、甘草，適合在減重期間補充體力和元氣，酸味的山楂、洛神花則可去油解膩、生津止渴。她將這些藥材自製成藥茶包，每天反覆回沖2000cc，當作補充一天所需的水分。

若要選購市面上的減肥茶，廖千慧提醒應先確認成分，避免含有來路不明或是具毒性的藥材。

【享瘦食譜：山楂窈窕茶】

材料：山楂1錢、炒決明子3錢、黃耆2錢、荷葉0.5錢、玉米鬚0.5錢

做法：

1.藥材洗淨放入藥袋中，沖入沸水800cc，悶泡15分鐘後即可飲用。

2.喝到一半時可再加水回沖，反覆回沖至味道變淡為止。

作用：去脂消食、清熱潤腸、補氣提神、消腫化濕、促進代謝。

食用時機：減重期間用來替代平常的茶水飲用，一天至少喝2000cc。

注意事項：由於決明子性寒且助排便，山楂的酸性也可能會造成腸胃不適，因此體質偏寒、腹瀉或胃潰瘍患者，食用前應先諮詢中醫師。

(中時電子報)