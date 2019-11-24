蔡英文總統台中市競總24日成立，蔡英文與8名綠營參選人以大型棒球象徵揮出全壘打。（盧金足攝）

蔡英文總統（中）24日在出席台中市競選總部成立時強調，中台灣贏，台灣就贏。（盧金足攝）

蔡英文總統24日到台中市參加競選總部成立大會時表示，對被批評台商回來投資是假的，表示聽了很難過，選舉不必要選成這樣，台商回台投資受惠不是民進黨，也不是國民黨，而是全體台灣人民，唱衰台灣來打選戰，應該適可而止。

蔡總統說，台商回台投資應被肯定、歡迎，台商回台投資大爆發，台中就有35家台商回台投資，家數是全台第2名，總投資金額1338億，預計創造1萬個就業機會，最有名的就是捷安特，就算在野黨為了選舉，不願相信蔡英文成績，「請那些批評的人，去問台中市長，台商到底有沒有回來」。

「台中先贏台灣就贏！」蔡英文說，去年11月24日縣市長投票結果讓大家失望了，「台中隊」沒有因為一時的挫敗就解散，也不因林佳龍沒當市長，就各自單飛。

她強調，「台中隊」現在已經變成「台灣隊」一部份，繼續為整個台灣的建設跟發展在拚，立法院長蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍，就是「台灣隊」在台中的三個引擎，有他們在，台中建設絕對不會少，不只是「決戰中台灣」，更要「建設中台灣」。

蔡總統指出，去年11月24日的選舉結果，就是中國想看到的結果，他們希望看到蔡英文的改革半途而廢，希望看到拒絕向中國低頭的民進黨，在地方選舉失去版圖，希望看到台灣人民徹底對民主自由失去信心。

蔡總統說，明年的總統大選，中國企圖影響台灣選舉的力道，只會更大，希望大家跟她一起捍衛民主，抵抗中國勢力的介入，今年11月24大家團結在一起，要讓總統勝選，民進黨和友黨的8名立委參選人揮出全壘打，讓最強團隊，跟大家一起再拚4年。

她表示，未來還有更多的政策，她會一個一個端出來，治國不能光靠口號，治國要拿出具體可行的作法，攤在陽光下，讓台灣人民檢驗，讓台灣人民選擇，蔡英文的政府不怕挑戰，絕對經得起檢驗。台灣社會一定會疼惜認真做事的人，一定會給實實在在做事的政府機會。

距離選舉只剩48天，她要拜託大家，總統這一票，投給蔡英文，立委這一票，投給在場八位在地委員：蔡其昌、陳柏惟、洪慈庸、張廖萬堅、莊競程、黃國書、何欣純、翁美春

，「八仙過海，台灣過關」，2020年，台中的每一票都是關鍵，台中贏了，台灣就贏了。

(中時 )