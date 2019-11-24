韓國女星具荷拉今（24）日驚傳輕生身亡，今年五月她才傳出因前男友情傷輕生，隨後經紀公司表示她有長期失眠服藥的狀況，隨後雖然她復出在日韓兩地活動，但日本活動一復出就遇上走光事件，加上好友女星雪莉輕生過世，種種打擊也讓她如今二度走上不歸路，得年28歲。

具荷拉出身韓國前知名女團KARA，2008年時加入團體活動，以螞蟻腰好身材打響知名度，但隨著2016年團體解散，具荷拉轉到新公司發展，並走日韓雙公司合約在兩地分別活動，但聲勢不如以往。

具荷拉下午被發現過世家中得年，得年28歲。（圖／翻攝自具荷拉IG）

據韓媒《日刊體育報》報導，她的友人透露：「她最近因為很多事情接連發生過得很辛苦，她現在沒有韓國經紀公司，平常因為在日本活動，日韓兩地跑，要處理的事情更多。」在2016年KARA解散後具荷拉簽進的經紀公司Keyeast也回應「約滿後就沒有聯絡了」。

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