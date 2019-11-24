名廚阿芳老師（左）與鹽水區農會總幹事邱子軒現場教做雞肉料理。（劉秀芬攝）

活動當天上午農會於購物中心前也提供「限時限量」的免費意麵與雞塊試吃。（劉秀芬攝）

冬季使用雞肉進補，是國人的習慣，但市面上進口雞肉充斥，台南市政府為推廣高優質本土雞肉，24日在鹽水區農會供銷部廣場前舉辦國產雞肉料理推廣活動，邀請名廚阿芳老師現場教大家3道雞肉料理，現場也準備的上千份的意麵與雞塊供民眾免費品嘗。

台南市政府農業局副局長李建裕表示，台南是重要的養雞城市，此次推廣的雞肉有國產生鮮禽肉溯源標章，程序經過嚴格把關，因此所生產的雞肉更具品質保證，絕對比進口雞肉口感佳，盼民眾透過選購國產優質雞肉，不僅給予優質農產品發展的動力，也能獲取最健康的食物來源，更是對本土雞農的支持。

為推廣國產雞肉，活動邀請由料理名廚阿芳老師現場教大家簡易雞肉料理，並搭配鹽地番茄、鹽水意麵，激發出不同的美味，料理的香味吸引遊客前來品嘗，大家試吃後大讚美味，原來雞肉、番茄、意麵可以搭出這樣的美味料理。

此外，活動當天上午農會於購物中心前也提供「限時限量」的免費意麵試吃。鹽水區農會總幹事邱子軒表示，鹽水區農會出品的鹽水意麵又與一般意麵不同，以冰塊取代常溫水用以降溫，有助於降低麵粉發酵速度，並保有麵粉筋性，放入整顆鴨蛋細工製作的鹽水意麵，不但有股特殊香味，麵條色澤金黃誘人。

趁此活動，農會讓鹽地番茄入菜藉以宣傳。鹽水土地鹽分較高、質地黏稠，時常在地面結上一層鹽露，比起一般土壤更難耕作，農民在鹽地種番茄，因生長緩慢，反而吸收更多的營養，另有一番風味，成為鹽水的新特產。鹽地番茄不僅生吃美味，入菜也很搭，番茄乾配雞肉生菜沙拉也很對味。

(中時 )