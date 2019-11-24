土耳其的自主國防實力進展快速，國防官員周四表示，自製的航空母艦「安納托魯號」(TCG Anadolu,L408)，已完成80%，將在明年年底左右交付給海軍。

土耳其國防工業部部長伊斯梅爾·德米爾（Ismail Demir）說，安納托魯號的建造相當順利，甚至進度超前，原定於2021年交艦，但是已確定可在2020年結束前完成。他表示，「這是土耳其有史以來最大的軍艦，它也將為土耳其的驕傲。」

安納托魯號是土耳其伊斯坦堡賽迪夫造船廠(Sedef Shipbuilding)與西班牙納萬提亞集團(Navantia)的合作成果，這兩家公司組成的業界聯盟，在2015年贏得土耳其海軍的多用途兩棲突擊艦(LPD / LHD)的招標案，因此安納托魯號的外型與西班牙的胡安·卡洛斯一世號(SPS Juan Carlos I,L-61)相當類似。

兩棲攻擊艦有著寛闊的全通式飛行甲板，可以搭載相當多的直升機，要是甲板能夠承受艦載戰機的噴焰的重量，也可以搭載垂直起降戰機，因此它也能夠充當輕型航空母艦。

Türkiye'nin en büyük savunma sanayii ürünü TCG Anadolu

德米爾強調，這艘船將把土耳其的海軍帶到一個雄心勃勃的地位。

安納托魯號全長231公尺、最寬32公尺，滿載排水量2.7萬噸，由5部8千千瓦的柴油發動機為主要動力，最大航速21節(時速38公里)。2016年在伊斯坦堡圖茲拉（Tuzla）造船廠開工，2018年安放龍骨，目前建造進度達到80%。

機庫可容納可容納12架中型直升機或8 架CH-47F奇努克重型直升機(Chinook)，艦首設計了14度的滑跳甲板，預備給像是F-35B這樣的垂直起降機起飛。該艦將是未來的土耳其海軍的指揮中心和旗艦。

不過，鑑於美國與土耳其關係生惡，取得F-35B的機率並不高。

(中時電子報)