民進黨總統參選人蔡英文今24日晚間出席與嘉縣第1選區立委參選人蔡易餘在水上鄉的大型造勢活動，喊國會過半，總統勝選。（呂妍庭攝）

民進黨總統參選人蔡英文今24日晚間出席與嘉縣第1選區立委參選人蔡易餘在水上鄉的大型造勢活動，蔡英文再提中共一定會介入台灣的選舉，要鄉親不要相信假消息和謠言，強調民主不能被謠言破壞，更不能用假消息傷害台灣，「不要再被騙了！」，重申唯有她當總統才能守護台灣，再給她4年，她一定會把台灣的民主顧牢牢。

蔡英文說她連續兩周來嘉義，對嘉義要衝出最高票「我有信心」，強調民進黨最強的團隊已正式就位，包括有最有戰鬥力不分區名單和最強的區域立委，唯有總統勝選，國會過半，才能繼續讓台灣進步，更說面對中國文攻武赫，一再要台灣接受一國兩制，只要她當總統，答案就是不可能。

「我不會只說口號，我一定會做到」，並難得使用「庶民」兩個字，強調她了解庶民的需要，所以提出每月5000元的育兒補助，長照預算明年增加到400億，照顧小孩和長輩都加碼，讓民眾生活負擔減輕，強調下一個4年，對國人的照顧會更好、更多、更擴大。

蔡英文再次重申，她當選總統後，國際上的朋友愈來愈多，但這次大選國際社會也在看，所以台灣人要展現守護民主自由和台灣主權的意志，台灣人要拿出決心和展現意志，外國朋友才會幫我們，所以一定要去投票，守住每一代人的主權。

蔡英文不忘提醒，中共一定會介入台灣的選舉，有聽到什麼要跟總部說，不要相信假消息和謠言，台灣的民主不能被謠言傷害，台灣不會向打壓低頭，台灣人和嘉義人要團結起來。

晚會也有小插曲，1名國道收費員自救會成員在現場高喊「還我工作權」，最後被國安人員架走。

(中時 )