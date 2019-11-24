成功高中決勝連飆3記三分球，最終逆轉擊敗東泰，收下最後一張12強複賽門票。(嵌入自FOX體育台FB)

108學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組預賽今天畫下句點，成功高中克服雙位數落後，在第4節後來居上，最終75比65氣走東泰高中，成為最後一支晉級12強複賽的隊伍，這一勝也是成功隊史在HBL預賽階段第一勝。

本季HBL 16強預賽一樣分成4組進行單循環賽，前三天賽程結束後，A組上季亞軍南山高中和青年高中、B組上季冠軍能仁家商和南湖高中、C組高苑工商與東山高中，以及D組泰山高中、松山高中、光復高中等9隊搶先晉級12強，A組治平高中跟三民家商、B組成功高中與東泰高中、C組強恕高中及基隆商工，昨天各自廝殺，贏家獲複賽資格、輸家明年再來。

從第1節打完就一直領先的東泰高中，第4節遭到成功高中逆襲，成功末節拚出27比12攻勢，最終75比65獲勝，成為最後一支晉級12強的隊伍，也是球隊在HBL預賽隊史首勝，成功李奇昱和莊子毅都是「雙十」演出，李奇昱16分、10籃板，莊子毅10分、10籃板。

成功高中104學年預賽3戰全敗出局，接下來連三年止步資格賽，108學年終於重返預賽16強，再連吞2場敗仗後，終於對東泰開胡並晉級下一階段，賽後成功教頭蔡君豪表示，自己高中曾和新化高工體驗HBL 8滋味，當時球隊以第7名作收，希望他的球員未來有機會達到更好的名次。

昨役獲勝功臣之一李奇昱說：「沒想過隊史HBL歷史首勝就是攸關晉級的一勝，過去的辛苦值得了，但接下來一個月要好好調整，希望複賽可以有好表現。」

李奇昱補充，莊子毅在資格賽前有場比賽腳大扭，這段期間都是邊打邊復健，目前傷勢大概七、八成好，蔡君豪透露，也想要讓球員休息養傷，但莊子毅表達想放手一搏的鬥志，因此還是讓他出賽，此役也打了快30分鐘。

(中時電子報)