吳青峰的「太空備忘記」演唱會高雄站今晚第二場，蘇打綠吉他手家凱現身力挺，兩人同台演出〈線的記憶〉，是繼之前節目《歌手2019》決賽後再度合作；昨晚首場，吳青峰提到自己身陷版權風波，得知被告當天一度無法承受打擊，幸好當時有家凱陪在他身旁才撐過去，吳青峰感動表示：「謝謝你們給我力量！」

吳青峰日前與恩師林暐哲為了過去的作品版權對簿公堂，情緒一度陷入低潮，吳青峰說：「我一直不是很喜歡把這種事跟任何人分享，出來唱歌應該是帶給大家快樂，我這輩子都在盡力做這件事。」昨晚尾聲獻唱〈歌頌者〉，看到滿場1.1萬名觀眾高舉手機燈，他感動地說：「在我漫長的演唱生涯中，每次遇到挫折、想離開的時侯，都有一群人出現在我生命中，鼓勵我用作品說出不敢說出來的話。」此刻站在他身後的家凱，伸起雙手搭著吳青峰的肩，以行動給予力量，令人動容。

其實吳青峰約莫一周前不慎感冒，就在即將痊癒、演出前3天竟二度感冒，彩排當天他喉嚨劇痛，低調前往高雄的耳鼻喉科求診，被診斷患急性咽喉炎、咽喉布滿膿包，醫生建議他休養一周且不能說話，吳青峰當下苦笑以對，拜託醫生下重藥並挨一大針後，又趕回現場繼續彩排。

家凱（右）同台力挺青峰。（環球提供）

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