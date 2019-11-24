蔡英文總統台中市競總24日成立，蔡英文與8名綠營參選人以大型棒球象徵揮出全壘打。（盧金足攝）

蔡總統24日出席「2020蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會」，和一般造勢活動不一樣的是，特別舉辦歡樂氣氛的園遊會，競總估計全場湧入3萬多人，副總統陳建仁、立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、立委參選人張廖萬堅、黃國書、何欣純、翁美春、莊競程、洪慈庸、陳柏惟及多名地方黨公職到場力挺，全場爆滿的支持者熱情搖旗高喊「凍蒜！」

蔡英文表示，去年這一天11月24日，民進黨在地方選舉當中失敗，她身為總統，承擔最大的責任，過去這一年來，認真反省、檢討，大家一定感覺到蔡英文不一樣了，施政也變得更有感，「那是因為各位的聲音，我們都聽進去了」。

她感謝所有這一年來，給執政團隊指導和鼓勵的朋友，特別是台中人的聲音，今年11月24日，我們相聚台中，彼此約定，團結在一起，從今天開始全力衝刺，「2020台灣要贏，台中先贏」。

「台中隊」沒有因為一時的挫敗就解散，蔡總統強調，沒有因為林佳龍沒當市長，就各自單飛，「台中隊」現在已經變成「台灣隊」一部份，繼續為台灣的建設跟發展在打拚。

她強調，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、交通部長林佳龍，就是「台灣隊」在台中的三個引擎，有他們在，台中的建設絕對不會少，不只「決戰中台灣」，更要「建設中台灣

」，讓台中繼續向前衝，繼續往國際一流大城市的目標往前衝。

蔡英文指出，要建設，就要有了解在地需求的好委員，民進黨在台中推出8名強棒，第1選區，無私奉獻的蔡其昌；第2選區，最勇敢的戰將陳柏惟，挑戰台中最大家族派系勢力；第3選區，最認真、最拚的洪慈庸；第4選區，文教戰將張廖萬堅；第5選區，最強新人「有志竟成」莊競程；第6選區，最關心文化的立委黃國書；第7選區，中小企業代言人何欣純；第8選區，山城第一戰將翁美春。

蔡英文高喊，讓「台灣隊」在中台灣「八仙過海」，「國會不過半、改革剩一半」，「台中全壘打、國會就過半」，「國會若過半、台灣就過關」。

這3年多來，她做了很多改革，過去政府不願意做的，蔡英文來做，過去政府不敢做的，蔡英文來做，她捍衛台灣主權

，面對中國從來不挑釁，從來沒有屈服，各位對她的期待，就是站在打壓台灣的人前面，勇敢捍衛屬於台灣人的尊嚴。

蔡英文強調，人民投票給她，不是為了接受一國兩制台灣方案，而是希望她幫助2300萬台灣人，守護民主自由的生活方式。

(中時 )