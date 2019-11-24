國民黨總統參選人韓國瑜24日晚上到嘉義縣水上鄉為國民黨立委參選人王啟澧站台，韓國瑜說，民進黨3年半的執政要什麼，台灣人都很了解，民進黨要的是「貪汙和腐敗」，但「台灣人要什麼，民進黨卻不了解」，所以鄉親若看到民進黨的人，要問他們「你吃飽了沒？」最後再問他們「到底還要做多久？」

韓國瑜暨立委參選人王啟澧聯合造勢大會於今日在萬能工商旁水德路舉行，台南市議員謝龍介、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣議員李國勝、前立委翁重鈞皆到場力挺，現場逾3萬名支持者。晚間6點多韓國瑜與王啟澧進場時，沿途的支持者非常熱情，花費15分鐘才到舞台上。

韓國瑜說，他聽說隔壁1公里有蔡英文總統在造勢，有好幾百台遊覽車動員，他原本想會不會輸對手，結果到了現場，卻看到滿滿都是人海，每個人眼睛都閃閃發光；天上的神只能幫助我們一半，要「國泰民安」只能靠自己，所以嘉義鄉親一定要為自己、為家裡的人、為台灣社會投正確的一票。

韓國瑜說，這次從屏東到基隆，一路上只聽到人民說他們只想安居樂業，住得安全、行得安全、治安安全，各行各業能順利、賺錢；每到選舉時候，民進黨不停抹黑對手、狂撒鈔票，這1、2個月已灑超過3000億新台幣。

韓國瑜說，過去彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東都是 挺民進黨，透過這次的傾聽之旅，他發現越挺民進黨的鄉親，日子過得越難過。

韓感慨地說，民進黨交不出好的成績單，為了連任只好「政策買票、買媒體」，全台灣90％的媒體、網路都被民進黨控制，現在沒有人敢監督總統，每天電視、報紙打開，全部監督反對黨，收買媒體到這種程度，台灣民主完全再倒退，這種政黨一定要給它下台。

(中時 )