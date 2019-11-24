黃偉哲慰勞執勤員警及民力辛勞。（台南市警察局提供／曹婷婷台南報導）

選戰趨於白熱化，各陣營造勢活動如火如荼，台南市長黃偉哲為減輕基層員警負擔，特別宣示選舉期間將妥適運用民力，投入治安熱點、交通勤務等。（台南市警察局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市長黃偉哲主持勤教。（台南市警察局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市警察局長周幼偉。（台南市警察局提供／曹婷婷台南傳真）

總統大選進入倒數階段，隨著選戰趨於白熱化，各陣營造勢活動如火如荼，台南市長黃偉哲為減輕基層員警負擔，特別宣示選舉期間將妥適運用民力，投入治安熱點、交通勤務等，盼警民合作發揮一加一大於二效果，警民一心，不僅要營造最乾淨選風，更避免選舉消耗台南治安能量。

警力有限、民力無窮！第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉受理登記作業，各陣營候選人造勢活動頻繁，警力需求隨之上升，「選舉非治安空窗期！」市警局強調，執法絕不鬆懈！為淨化選前治安及市民行的安全，24日晚間集結上百名警力、民力，針對治安熱點及易肇事路段，進行「集中式」、「封閉式」等威力掃蕩臨檢、路檢勤務。

台南市長黃偉哲主持勤教，慰勉警察同仁及協勤民力的辛勞，「各位弟兄辛苦了！」黃偉哲表示，台南已逐步躍升為國際級文化觀光城市，從今年春節觀光人次突破900萬，比鄰近縣市多出一倍就看得出來，今年底也規畫一連串特色觀光活動，屆時各地區交通秩序維護疏導，也必須仰賴在座各位。

他說，市警局自周幼偉局長就任以來，在他的率領努力下，台南刑案、暴力、詐騙等犯罪率及A1、A2交通傷亡事故都比去年同期下降很多，由此可知「治安、交通平穩是帶動城市發展很重要一環」，特別代表所有市民感謝警察同仁的付出。

黃偉哲強調，警力有限、民力無窮，台南民間力量有目共睹，感謝民防、義警、巡守、志工、義交等五力齊發全力支援。他舉本月初藍、綠、白陣營同日來台南造勢為例，大批警力出勤維安、交管相關動線，不僅要維持選舉秩序，還得兼顧一般勤務以維護治安，勤務可說相當繁重，希望日後挹注民力助陣下，能大大減輕同仁勤務負擔。

巡守大隊大隊長宋俊明、民防大隊副大隊長呂清海、義警大隊副大隊長張青鑑均異口同聲表示，明年選舉投票日前，民力無限供應，全力支持警察同仁維護台南治安、交通。黃偉哲會後前往永大路與大灣東路口視察，向被攔查的市民宣導「反賄選」及「酒後不開車」觀念，並發放慰問金慰勞執勤員警及民力辛勞。

(中時 )