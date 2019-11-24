蔡英文總統24日在台中市競選總部成立大會，抨擊國民黨的不分區名單，是挑戰台灣人民對於民主自由價值的底線，這種情況下，台灣的改革勢力，一定要更加團結，她拜託選民不要分票、不要猶豫，政黨票投給民進黨。

蔡總統表示，她當台灣隊長，需要組成最團結、最堅強的台灣隊。大家把選票集中起來，投給穩健改革、認真做事的民進黨，讓民進黨取得國會多數，進步改革法案會一項一項通過，保守威權的法案會一項一項擋下。

她號召選民，2020投給蔡英文，台灣更安全、改革更穩健、經濟更亮眼、照顧更周全，民進黨最強團隊，跟大家一起再拚四年，繼續改革、繼續進步，繼續為台灣打拚，2020年，台中每一票都是關鍵，台中贏了，台灣就贏了。

「未來還有更多的政策，她會一個一個端出來，治國不能光靠口號」，蔡總統說，治國要拿出具體可行的作法，攤在陽光下，讓台灣人民檢驗，讓台灣人民選擇。蔡英文的政府不怕挑戰，絕對經得起檢驗，她相信，台灣社會一定會疼惜認真做事的人，一定會給實實在在做事的政府機會。

(中時 )