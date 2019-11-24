一輛砂石車18日清晨行經新北土城中央路、中正路口時，疑因車輪軸心斷裂，正準備右轉時，左側車輪鬆脫掉落，這顆將近半身高的巨輪一路穿越雙黃線，滾到對向車道上，2名等紅燈的機車騎士當場嚇傻，閃避不及，連人帶車被撞倒在地，四肢受有輕傷，且車身毀損，不料砂石車肇事後仍未察覺繼續行駛，警方獲報後依道交條例對砂石車製單開罰。

砂石車疑因車輪軸心斷裂，行駛到一半車輪脫落。（民眾提供／許哲瑗新北傳真）

天外飛來橫禍2騎士遭砂石車脫落輪胎撞飛。（讀者提供/許哲琛傳真）

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