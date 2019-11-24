天外飛來橫禍 2騎士等紅燈被脫落輪胎撞飛 21:092019/11/24 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2名等紅燈的機車騎士當場嚇傻，閃避不及，連人帶車被撞倒在地。（民眾提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一輛砂石車18日清晨行經新北土城中央路、中正路口時，疑因車輪軸心斷裂，正準備右轉時，左側車輪鬆脫掉落，這顆將近半身高的巨輪一路穿越雙黃線，滾到對向車道上，2名等紅燈的機車騎士當場嚇傻，閃避不及，連人帶車被撞倒在地，四肢受有輕傷，且車身毀損，不料砂石車肇事後仍未察覺繼續行駛，警方獲報後依道交條例對砂石車製單開罰。 砂石車疑因車輪軸心斷裂，行駛到一半車輪脫落。（民眾提供／許哲瑗新北傳真） 天外飛來橫禍2騎士遭砂石車脫落輪胎撞飛。（讀者提供/許哲琛傳真） (中時 ) #新北 #土城 #農會 #飛來 #橫禍 #砂石車 #紅燈 #騎士 #毀損 #四肢 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北心警 1周點閱破百萬 04:102019/11/20 地方新聞 響應環保買Gogoro 遭質疑 新北警：納建言改進 09:242019/11/20 社會 人人都是救護員 新北推廣公務員急救技能保護你我他 09:422019/11/20 社會 新北檢察長漏報1503萬妻債 遭罰32萬 11:152019/11/20 社會 蘇煥智陪同新北立委參選人登記 提出不分區任期2年 12:042019/11/20 政治 新北好好玩 獲泰國旅遊雜誌頒亞太地區最佳旅遊目的地獎 13:002019/11/20 生活 夜光運動趴動感耶誕城 01:182019/11/21 地方新聞 國民黨新北4選將聯合登記 04:102019/11/21 地方新聞 新北稼日蒔光 金山賞杜鵑花海 02:522019/11/23 時尚消費 蔡選前再釋托育利多 侯憂：新北增67億誰出？ 13:392019/11/23 政治 社會熱門新聞 林志玲剛新婚 香閨被偷拍官司繼續打 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 嫩妹男友家裸睡門沒鎖 男友爸看到竟凍未條 - 社會 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 色爸肖想兒同學 拉她進房稱：「鮑魚」不正常要檢查 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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