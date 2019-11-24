台南市長黃偉哲慰勞第一線執勤員警及民力。（台南市警局提供／洪榮志台南傳真）

台南市警局集結上百名警力、民力，針對治安熱點及易肇事路段，進行「集中式」、「封閉式」等威力掃蕩臨檢、路檢勤務。（台南市警局提供／洪榮志台南傳真）

警力有限、民力無窮！總統立委選舉白熱化，各陣營造勢活動如火如荼，台南市長黃偉哲為減輕基層員警負擔，24日宣示選舉期間將妥適運用民力，投入治安熱點、交通勤務等，期盼警民合作發揮一加一大於二的效果，不僅要營造最乾淨、平和的選風，更不讓選舉消耗到台南治安能量。

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉登記作業結束後，各陣營參選人莫不卯足勁頭衝刺，造勢活動大量增加，警力需求也隨之上升。台南市警局為淨化選前治安及市民行的安全，24日晚間集結上百名警力、民力，針對治安熱點及易肇事路段，進行「集中式」、「封閉式」等威力掃蕩臨檢、路檢勤務。

黃偉哲特別出席主持勤教，並慰勉員警及協勤民力的辛勞。「各位弟兄辛苦了！」黃偉哲表示，台南已逐步躍升為國際級文化觀光城市，從今年春節觀光人次突破900萬，比鄰近縣市還多出1倍，就可以看得出來；今年底市府也規畫一連串的特色觀光活動，屆時各地區的交通秩序維護疏導，也必須仰賴員警的辛勞。

黃偉哲說，市警局長周幼偉就任以來，無論刑案、暴力、詐騙等犯罪率，以及A1、A2交通傷亡事故都比去年同期下降很多，由此可知「治安、交通的平穩是帶動城市發展很重要的一環」，他特別代表所有市民感謝警察同仁的付出。

黃偉哲強調，「警力有限、民力無窮」，台南市的民間力量有目共睹，感謝民防、義警、巡守、志工、義交等5力齊發全力支援。黃還列舉本月初藍、綠、白陣營同日分別前來台南站台造勢為例，大批警力出勤維安、交管相關動線，不僅得維持選舉秩序，還得兼顧一般勤務以維護治安，勤務可說是相當繁重，希望日後在挹注民力助陣下，能大大減輕同仁勤務負擔。

會後，黃偉哲還前往永康區永大路與大灣東路口視察時，不忘利用機會向被攔查的市民宣導「反賄選」及「酒後不開車」觀念，並發放慰問金慰勞第一線執勤員警及民力的辛勞。

(中時 )