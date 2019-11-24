一名豆蔻年華因為諸事不順，竟然聽信網友的「鬼話」，誆騙說是因為被「色鬼」纏身，只要讓鬼「得逞」滿足其「淫慾」，它就會離開，從此否極泰來。女孩子不疑有詐，就跟男網友前往摩鐵「獻身驅鬼」，完事後女子回家告訴父母，家長聽了滿肚子火，帶著女兒到警局憤告渣男網友性侵。

警方調查，這名涉世不深的年輕女子，因為剛與男友分手，在工作及學業都不順，於是與剛認識的一名25男網友聊天時提及此事，被告聽後認為時機到來，就編了一套「跟鬼做愛」就能化解厄運的謊話。

不疑有詐的女子還真誤信，眼前這名「通靈」的網友能讓趕走身上的魔鬼，就跟著男子來到一家摩鐵，被告到了房間還胡亂唸了一串咒語，接著就開始「施法」，先拿衣服遮住被害人眼睛，自己則假扮演「惡鬼」角色，脫去被害人衣褲，被害人以為真的鬼上身在跟她做愛，所以都沒有反抗，任由渣男搓奶舔吮，直至發洩獸慾性侵得逞。

檢警據報傳訊這名色狼到案說明，但被告辯稱沒有假冒鬼，也沒有強迫女孩性交，都是對方自願。案子起訴移送法院審理，法官發現事後被害人曾傳「一想到跟鬼做那種事，就好痛苦」等話給幫他「做法」的男子，因此認為被告趁人急迫無助，非出於自由意志而發生男女歡愛的性行為，已屬違反性自主意願。因事後坦承性侵及與女子和解，因此法院依強制性交罪，判被告有期徒刑刑2年，也給予緩刑4年，緩刑期間須參加3場法治教育，案可上訴。

(中時電子報)