蔡英文總統到嘉義市造勢，競選團隊及後援會齊集營造團結氣勢。（廖素慧攝）

蔡英文總統到嘉義市造勢，送立委參選人王美惠粽子預祝包中。（張亦惠攝）

蔡英文總統到嘉義市造勢，支持者擠滿現場揮舞氣球，氣氛熱烈。（張亦惠攝）

民進黨蔡英文總統競選連任、副總統參選人賴清德24日偕嘉義市立委參選人王美惠舉辦造勢晚會，黨主席卓榮泰、立委李俊俋、前市長涂醒哲都到場，營造大團結氣勢，但蔡英文二度口誤把「王美惠」說成「王惠美」，氣氛尷尬。

蔡英文說，民進黨執政，推出旅遊補助，還有夜市消費券，帶動國內觀光經濟，台灣經濟穩定成長，今年前3季的經濟成長率4％是亞洲四小龍第一，這是因為台灣有自由民主，人才進來台灣，民主可以當飯吃，民主是台灣最珍貴的資產，民進黨推出最強的不分區立委名單，總統勝選，國會過半，台灣繼續向前行。

蔡英文說，長照2.0是國家幫年輕人照顧長輩，未來每一個鄉鎮有平價的照護中心，讓老人家得到周全照顧，還有育兒補助，以後4年逐漸增加到5000元，未來4年台灣的經濟會更好，國家更安全，絕不接受一國兩制，台灣有自己的主權。

蔡英文說，民進黨去年選舉失利，前市長涂醒哲做得好，這一年民進黨認真反省，脫胎換骨，明年選舉要贏回來，嘉義市贏，民進黨就贏了，台灣就贏了，要守護台灣主權，讓世世代代都有主權。

蔡英文稱讚李俊俋是嘉義的人才，擔任民進黨立院黨團幹事長，白天在立院，晚上輔選助講，卻二度口誤叫錯立委參選王美惠的名字，大團結的氣勢突然尷尬起來，最後蔡英文送王美惠粽子，預祝包中，並授旗給王美惠期許她拿下立委，全場高喊「凍蒜」，揮動彩色氣球，現場有小英夜市帶動，人潮爆滿。

(中時 )