德國格雷文布羅市23年前有一名11歲的女童被殺，然而，警方至今仍未找到兇手。警方近日決定傳召該名女童所屬社區的900名男子接受基因測試，希望能將真兇繩之以法。首論測試已於上周六（23日）進行，預料4至8周後，測試結果就會出爐。

根據東網報導，事發於1996年5月，女童鲁夫（Claudia Ruf）在格雷文布羅市幫鄰居放狗期間，突然被綁架。她的屍體於兩日後，在格雷文布羅市以南逾69公里的奧伊斯基興市被尋回。鲁夫的遺體被汽油浸過，部分被燒焦，警方相信她被勒死。有指鲁夫曾被強姦。

警方已對900名於案發當年住在附近、當時年屆14至70歲的男子，到當地一所小學提供口水樣本、進行基因測試。有參加測試的男士指，多年來聽過很多有關該案的事，很希望兇手能被找出來。警方稱，在接受測試的900人中，並非所有人都已被鎖定為疑犯。據指，兇手當年在鲁夫的屍體上留下基因，警方於2010年亦曾測試350名男子的基因樣本，但未能找到真兇。有傳警方近日已發現新線索，完成是次基因測試或有助他們破案。

(中時 )