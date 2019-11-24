新生代演員范少勳演出熱血籃球電影《下半場》拿下本屆金馬獎最佳新演員，24日凌晨在劇組慶功宴上多次飆淚，他感謝電影技術組說：「謝謝你們的專業，讓我在舒服的空間演戲。」話還沒說完就扁嘴流下眼淚，一會兒聽到片中教練段鈞豪自剖心境、感性告白，忍不住又再度噴淚，導演張榮吉口中的愛哭包完全現形。

范少勳在慶功宴時一直被戳到哭點。

金馬惜別酒會時，范少勳看到主席李安，立刻變粉絲跑過去跟大導演要簽名，據知他早就自備小冊子跟簽名筆，同場也順利蒐集到日導是枝裕和的簽名，聊到金馬後最想做的第一件事，他竟說想吃炸雞，也想趕快回家，因為中午還有志工活動。

范少勳電影裡的弟弟朱軒洋沒入圍相當可惜，朱在慶功宴上孩子氣爆發，「別人沒有認可的話就努力一點，就一直努力，反正不是做的不夠好就是運氣不好，只有這兩種啦！」

張榮吉也在慶功宴上露出感性一面，向電影夥伴獻上事先準備好的致詞，他說：「雖然我沒有入圍，來典禮前抱了抱女兒，女兒問我輸了幾次？我說3次，她問我說那你贏過嗎？我說贏了1次（拍4部電影拿1次獎），坦白說我很後悔，我一直在想輸贏是什麼？拍電影的人很辛苦，有些是無形、有些是被看到的，要記住不管怎麼樣，別人給的光環會消失，自己要努力才能留住光環。」

(中時 )