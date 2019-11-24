蕭亞軒（Elva）日前宣布將推出睽違四年半的新專輯《Naked Truth》（赤裸真相），今（24日）釋出新歌〈當你和心跳一起出現〉MV的消息，以往皆以快歌猛攻的她，這回第一次以情歌做為首波主打，Elva和團隊飛越半個地球，來到氣候宜人的馬里布海灘和豪宅，足足拍攝二天二夜，一支MV就花費近千萬台幣，用工、花費毫不手軟，等待拍攝完成，她接到雪片飛來的帳單，不禁哎呀一聲，苦笑：「好，我要努力把錢賺回來！ok啦！作品好最重要！」

為了拍MV，Elva不惜在豪宅的泳池裡幾近素顏演出，她選擇在水池中拍攝，是為了呈現《當你和心跳一起出現》的「心跳」浪漫感，她參考心目中最愛的電影經典場景，《羅密歐與茱麗葉》中李奧納多迪卡皮歐和女主角隔著魚缸對望的名場面，「好極致、我深深著迷此景那種為愛奮不顧身的感覺。」尤其為了完整傳達赤裸真相的專輯概念，Elva首度素顏入鏡，唯一的堅持只有睫毛，她透露雖然特別動用了防水的眼線，「但上上下下幾經摧殘，防水眼線也掉了。」

Elva雖不會游泳但不怕水，不過由於泳池中有添加消毒藥水，讓她形容：「好像泡在漂白水中！」不但一下水就覺得不對，眼睛澀到張不開，本身就是過敏肌膚的她，連續在水中拍了四小時，讓她全身冒出無數小疹子，痛苦難耐，最慘的是，強烈的化學物質，還讓她甫染好的亞麻偏灰新髮色，居然溶解在水中，她苦笑：「一上岸都褪光光，活生生變『金毛獅王』。」

拍攝過程中，蕭亞軒突發奇想，執起攝影師的手一起拍攝，由於《當你和心跳一起出現》MV的鏡頭並非定格、攝影機都是上肩跟著Elva游移，Elva說：「我希望和鏡頭能有一些Connection，是有情感、而不是冷冰冰的，因此，主動詢問攝影師是否可以握著他的手，攝影師沒想到Elva來這招，當下「喔喔喔喔」了四聲，但隨即大方和蕭亞軒牽著手，果然拍出「男友視角」大作，專業、完美的成果，讓蕭亞軒看了直滿意說讚。

蕭亞軒即將推出新專輯。（經紀公司提供）

蕭亞軒即將推出新專輯。（經紀公司提供）

(中時 )