韓國前女團KARA成員具荷拉今（24）日輕生過世消息，而該團體也是韓國史上首位女藝人登上東京巨蛋的偶像，KARA2010年進軍日本後，以歌曲〈Mr.〉迅速走紅，先後拿下日本唱片協會金牌、白金、雙白金認證，當年在日本比少女時代更紅。
2007年出道的女團KARA原為四人，在2008年隊員成熙因學業退出團體，隨後具荷拉及姜知英加入變成五人團體，直到2014年再度換成員，在此期間KARA五人時期達到巔峰，賣出了460萬張以上的唱片，25個歌唱節目冠軍。
韓文暢銷曲包含〈Honey〉、〈Wanna〉、〈Mister〉、〈Lupin〉、〈Jumping〉、〈Step〉、〈Pandora〉、〈CUPID〉、〈Mamma Mia〉。日文暢銷曲包含〈Mr.〉、〈Jumping〉、〈GO GO Summer! 〉、〈Jet Coaster Love〉等。
但2016年KARA宣布解散，具荷拉日韓兩地簽下新經紀公司，發展與聲勢沒有先前順利，加上感情不順利，讓她今年兩度選擇輕生，即使好友雪莉41天前輕生過世，她依然走上不歸路，得年28歲。
(中時電子報)
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