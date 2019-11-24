蘇煥智（左）與萬淑娟至台南新化大目降廣場，參與「正名關鍵時刻、西拉雅大團結」活動。（台灣維新提供／劉秀芬台南傳真）

台灣維新召集人蘇煥智及台灣維新不分區候選人萬淑娟Uma Talavan，24日上午至台南新化大目降廣場，參與西拉雅族長老萬正雄號召的「正名關鍵時刻，西拉雅大團結」活動，要求蔡英文總統兌現承諾，在12月17日立法院這會期結束前，三讀通過原住民身分法，認定台灣平埔原住民的身分。

蘇煥智表示，2005年在台南縣長任內，正式承認西拉雅是台灣原住民，還在縣府成立專責機構，Uma就是當時第一任的專責執行祕書，將平埔族正名運動像前推進。

在蘇煥智縣長卸任前兩年，縣府同事陳俊安找到一紙1957年省民政廳的公文，承認日治時期戶籍有「熟」字，正式承認為平地原住民。

蘇煥智說，當年民政廳長連戰的爸爸連震東的公文就寫的那麼清楚了，現在行政院或總統府不承認平埔族的原住民身分，根本就是違法的作為。現在根本不需要修法，光憑那紙公文就應該承認平埔族的原住民身分。

台灣維新不分區立委候選人Uma說，目前正名已經走到關鍵時刻，「我父親萬正雄長老曾告訴我，只要腳踏下去，路字人就會走出來」，感謝蘇縣長為西拉雅開天闢地，推動西拉雅的正名運動。

Uma說，小英總統9月曾經承諾要讓平埔族正名身分問題解決，但是到現在還沒有兌現。「我們堅定要求小英總統，一定要在這個立法會旗12月17日三讀通過平埔原住民的身分認定」。

Uma說，感謝蘇煥智長久的支持，所以這次答應以台灣維新的名義參選不分區立委，並要和蘇煥智和台灣維新一起為平埔正名運動打拚奮鬥。

(中時 )