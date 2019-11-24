對於自稱為中共間諜在澳洲尋求政治庇護的王立強表示，大陸干擾2018年九合一選舉一事，前軍情局副局長翁衍慶提出10點質疑，指出王立強接受媒體訪問所說的內容，內行人一看就知是假的。網有笑「看來平時高高在上的英粉其智商勘慮」！

前軍情局副局長翁衍慶退休後曾出版「中共情報組織與間諜活動」一書，他說，王立強接受媒體訪問所說的內容，內行人一看就知是假的。

翁衍慶強調，共軍軍情幹部很講究階級職位，王立強僅26歲，再怎麼升大約只中上尉，怎有資格和能力負責對台對港工作，尤其是領導工作，簡直天方夜譚。王立強又負責香港，又兼顧台灣工作，違背全世界情報工作原則。

PTT網友對此表示，「看來平時高高在上的英粉其智商堪慮！」「所以是詐騙集團 XD」、「間諜投降哪那麼高調」、「媒體智商不足」、「胡扯，菸粉說是真的！」「這事件證明很多生物智商比韓粉低！」

網友還強調，大家有沒有聽說過有不少老阿伯，在警察跟家人已經揭穿的情況下，依然堅持要把錢匯給詐騙集團的溫馨小故事呢？

(中時電子報)