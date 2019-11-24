民進黨副總統參選人賴清德肯定李俊俋有民主風度。（廖素慧攝）

嘉義市立委參選人王美惠（右）感謝李俊俋立委（左）。（廖素慧攝）

民進黨蔡英文總統競選連任、副總統參選人賴清德24日偕嘉義市立委參選人王美惠舉辦造勢晚會，蔡英文稱讚黨內初選失利的立委李俊俋是人才，賴清德肯定李俊俋有民主風度，黨主席卓榮泰更直說「未來執政團隊不會沒有李俊俋」。

卓榮泰說，李俊俋立委一直在地方努力打拚，未來執政團隊不會沒有李俊俋，去年地方選舉民進黨失利，沒想到涂醒哲、林佳龍、陳其邁會落選，現在國民黨說「國會要過半」是在蹧踏民進黨，台灣人、民進黨不怕失敗，會努力認真再爬起來。

賴清德說，李俊俋黨內初選失利，仍站在這裡輔選立委參選人王美惠，展現民主風度，王美惠當4屆議員，騎一台摩托車凸全嘉義市的為民服務形象深植人心，也備受肯定。

賴清德說，中國用盡手段打壓台灣，排擠台灣不能加入世衛組織、國際刑警組織、銀行組織，中國國家主席習近平還說只有一國兩制這條路，因而台灣人要支持香港爭取自由民主，國民黨的不分區立委名單沒有站在台灣的立場，是不可靠的政黨。

蔡英文稱讚李俊俋是嘉義的人才，擔任民進黨立院黨團幹事長，白天在立院，晚上輔選助講。

這是蔡英文與立委參選人王美惠聯合造勢晚會，但蔡英文、賴清德、卓榮泰都盛讚李俊俋，王美惠也感謝李俊俋爭取鐵高，顯見綠營強力營造大團結的氣氛。

(中時 )