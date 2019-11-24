MV用經典台語老歌一支小雨傘改編而成，封面以「一台腳踏車，兩個人漫步在彰化東螺溪的故事」一條東螺溪亮相，吸引大批網友到朱立倫臉書朝聖。(朱立倫辦公室提供／吳建輝彰化傳真)

有了上次聽海的經驗後，這次索性不唱歌，已KTV伴唱帶方式呈現，走懷舊文青路線。(朱立倫辦公室提供／吳建輝彰化傳真)

國民黨前主席朱立倫上次與立委顏寬恆合唱「聽海」造成轟動，這次又合體彰化縣立委參選人謝衣鳳，走文青唯美路線，改編1983年洪榮宏作品「一支小雨傘」，但這次就沒有獻聲，以KTV伴唱帶方式呈現，朱立倫在臉書貼出預告，讓網友大喊母湯，表示「朱太太可能已經在森77！」

為輔選撩落去，朱立倫與謝衣鳳上周在彰化溪湖鎮東螺溪畔合體拍攝MV，推廣溪湖葡萄農園觀光，謝衣鳳穿起粉紅色吊帶褲，在東螺溪畔與朱踩著腳踏車，但這次MV不獻聲，以懷舊金曲一支小雨傘，在樹林隧道中奔跑，企圖告別消波塊失戀的陰霾，效果十足。

朱立倫昨晚在臉書貼出預告後，吸引不少網友留言，「到家跪算盤」、「根本被政治耽誤」、「看到照片就笑了」，掌鏡的攝影師也說，朱立倫入戲非常快，可能已經很有經驗了，不知情的路人還以為在拍婚紗，因為畫面太美。

朱立倫也在臉書回應，不分區名單已經無法改變，因此每一席的區域立委更加重要，所以為了拉抬地方立委聲勢，他願意接受任何挑戰，全力以赴力求藍營勝選。

(中時 )