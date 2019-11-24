億萬富豪彭博投入民主黨總統初選，幾乎只剩正式宣示。彭博的重要幕僚和顧問受訪時稱，一旦他參選總統，不會接受政治獻金，當選後也不領薪水。他的首席顧問沃夫森說，彭博「畢生不曾拿過任何政治獻金，也不打算就此破例，他這人不能被收買。」

不過彭博把獻金往外推的決定，也意味著，他不可能參加任何民主黨內核可的辯論會。民主黨全國委員會的規定，要求參加辯論者必須在民調上跨過門檻，並且必須向數萬選民募款。

彭博最近動作頻頻，21日向聯邦選舉委員會（FEC）呈遞文件，成立競選委員會「彭博2020」，且已通過門檻，將參加德州、阿拉巴馬州等至少3個州的民主黨初選。他的團隊準備了超過3千萬美金打電視廣告戰，預計從今天開始強力放送。

距離民主黨初選第一站愛荷華州，只剩下10個星期左右。彭博雄厚的財力（買電視廣告的能力），以及他將跳過前4站（愛荷華、薪罕布夏、內華達、南卡羅來納），把火力集中在3月以後初選的決定，已引來其他黨內參選人批評。

(中時 )