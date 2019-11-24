國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬（圖中）24日晚間在國民黨台中市立黨部演講，現場與近60名新住民面對面談教育，當地藝術家贈送1對青天白日滿地紅琉璃魚「韓國瑜」給李佳芬。（張妍溱攝）

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬24日在國民黨台中市黨部，演講主題「國際移動力與雙語親子教育」，現場與近60名新住民面對面談教育，李佳芬說，目前東南亞國家的英文化快速成長，台灣顯然落後太多，語言教育決定1個國家的方向。

李佳芬說，所謂國際有很多語言，但為何用英文成為台灣孩子第1個接觸的語言，因為全世界在溝通的語言，目前就是英語，孩子在往國際化移動的時候，英語能力一定是最基本的，學習外國語以閱讀最重要，在這之前要先把中文學好。

李佳芬指出，台灣的學生學習中文太貧乏，1本國文課本的課文在16課至18課，1個學期約19周、21周，學習文章的數量卻比不過基本周數，台灣閱讀競賽在於學生讀幾本書，卻沒有比誰讀得透、或理解內容深，如今周邊國家閱讀已遠遠超過台灣。

李佳芬表示，越南、柬埔寨、泰國和印尼等國家，對於學英文這件事猶如子彈般往前衝，但台灣仍停留在原地，1個國家的語言教育政策，決定未來發展方向，李佳芬希望新住民媽媽們，就是孩子最好的老師，除了教孩子學習母語，也會學中、英文，在國際有競爭力。

李佳芬指出，有些大學生每個月生活支出加房租，若加上交通、娛樂費都逾萬元，孩子辛苦去打工，且畢業後面臨低薪、龐大學貸情況下，如何向他們說：「孩子是國家未來的棟梁」，若韓國瑜當選總統，將落實學生學貸免息、大學生畢業前1年出國當交換生等政見。

(中時 )