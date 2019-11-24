因社區主委不理社區路樹竄根導致路面破損，心臟外科蘇醫師經過一再反應無效後，日前向位在淡水紅樹林某社區徐姓主委提出告訴。蘇醫師在自己FB上PO文「一位醫師法律知識的成長」中說道，雖然搬到社區才半年，看到許多不合理的事，不但沒人敢反應，就連反應也被拖延，逼的他只好用訴諸法律處理。

據指出，該社區住戶今年8月向管委會反映，社區的路樹樹根都已經裸露在外，也導致人行道磁磚損傷應修繕，雖然該路樹一直為管委會出錢整理，但管委會卻告知要做問卷等大家意見，不斷藉故拖延，讓社區民眾擔心該處為斜坡，且有毒蛇出沒，再加上天雨路滑等因素，都會造成人身安全問題，逼得蘇醫師只好向新北市政府陳情。

工務局也有回函社區，指依公寓大廈管理條例36條中明定，管理委員會職務應協助維護社區環境整潔及安寧，及其周圍之安全及環境。但蘇醫師表示，雖然工務局都發文了，社區法人代表徐主委卻還是依然故我。

經電話求證徐主委，針對住戶反應社區路樹竄根造成路面破損，卻一直不處理等問題，徐主委則回答會處理，相關會議紀錄中也很清楚，至於進一步問要採取什麼樣的方式？及是否會修繕等問題時，他則表示有修繕計劃還編預算，會議紀錄都有。至於為何至今仍未修繕？以致影響行人安全，連公家機關也都發文關切，他則回答其中還有一些問題，但不願明說。

此事記者求證蘇醫師，他以負責任發言，表示願與徐主委公開到法院對質，因為迄今連像樣的修繕會議都還沒開。

為了這場社區住戶安全大戰，蘇醫師在其個人臉書中也感慨PO文，表達醫師快變法律專家的心路歷程，其相關內容如下：

今年五月份搬到一個新社區，就面臨了社區管委會霸凌住戶的事，很不幸我也是受害人。

我住的地方有毒蛇出沒，為了人身安全，毗鄰的14戶有7盞路燈會開到凌晨4點，就怕夜歸人，或像我晚上開完急診刀晚回的人，能依照明受到保護。

我們這14戶是比較對主委有意見的人，所以他為了教訓我們，就逕行關燈，連公告實施都省了！

於是，從一件小小的關燈事件，今年九月起，為了爭取權益，我從深怕沾惹法律的人（因為行醫被告過），變成知道「如何寫存証信函」、如何「去官署陳情及追蹤進度」，以及「如何去派出所報案警察會受理」，一直到「會寫民事訴訟狀」等等，發現法律很有趣，也了解到法律人的邏輯。

(中時電子報)