惡鄰居真的人人畏懼！一名女大生上網爆料，她在半年多前搬到新的租屋處，但隔壁房住的已畢業學姐幾乎常常會發出「啪啪聲」，更讓她驚訝的是，對方床伴不只一名，長期下來讓她睡不好、精神狀況不佳，即使想盡各種「絕招」也沒有改善跡象。

原PO在Dcard上抱怨，她才剛搬進租屋處半年，隔壁學姐從早到晚與各種男伴的「啪啪聲」讓她不堪其擾，即使房東出面也無效，她表示，「超氣她給超多炮友我們家的密碼，房東換了密碼也沒用，請問住戶的安全在哪裡？」。

原PO繼續說明她並非沒有反擊過，「一開始我是先放大悲咒跟真珠美人魚跟韓市長講市政給他們聽，希望他們可以消火」，之後也跟對方傳訊息，原PO無奈表示，狀況不僅毫無改善，某次期中考一大早隔壁又傳來叫聲，讓她完全崩潰，只能在房內又氣又委屈的哭。

接下來的日子，原PO透露，自己常常睡不好，一聽到一樓大門有按密碼聲都會害怕，甚至在睡夢中聽到隔壁早上起來洗澡開門鎖也都會再也睡不著。

原PO控訴半年來遭到學姐聲音霸凌。（摘自Dcard）

女大生曾經放過大悲咒跟韓國瑜市長的演講。（摘自Dcard）

底下網友看到後，紛紛氣憤留言，「建議先錄音下來！」、「說真的給其他人密碼真的很超過，應該違反當初租屋的條約吧？條約沒說不能給外人密碼？否則退宿嗎？」、「錄起來傳群組讓他知道有多吵」、「不報警嗎？叫警察，說夜深了，擔心她的安危」。

(中時電子報)