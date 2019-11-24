北京首鋼24日前往長春客場遭遇吉林東北虎，儘管林書豪克服上半場只拿4分低潮，下半場手感回溫貢獻18分，可惜面對3名吉林球員得分破20的凶猛火力，北京86比104苦吞本季首次2連敗，下一場26日將回北京再跟北控上演北京內戰。

作客的北京一開賽就靠林書豪領軍，一度取得17比10小幅領先，首節打完，北京仍以5分領先，豪哥貢獻4分、1助攻與1籃板；來到次節，豪哥明顯遭對方徹底鎖死，就連罰球也失手，吉林打出12比3小高潮，反以34比26超前。

得理不饒人的吉林，持續擴大領先到13分，打完上半場，吉林46比34領先，更限制林書豪次節得分掛零，包含4罰0中；打到第3節，儘管豪哥總算投進個人首顆三分球，且在此節獨拿11分，吉林仍把領先差距擴大到20分以上。

前3節打完，吉林82比61領先，林書豪雖在末節投進個人第2顆三分球，卻沒辦法扭轉場上大幅落後頹勢，吉林始終把領先差距維持在20分上下，北京最後輸了18分，剛好跟前役輸給遼寧分數相同，看來北京真的很不會在東北打球。

林書豪此役投12中7，含三分球投3中2，罰11中6，拿下22分、6助攻、4籃板、5抄截與2火鍋，其中抄截與火鍋皆創生涯新高，可惜仍然無法幫助北京贏球，漢米爾頓24分、14籃板，朱彥西15分；吉林以霍爾曼27分最高。

(中時電子報)