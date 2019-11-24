中國大陸間諜王立強（Wang "William" Liqiang，譯音）聲稱替中國政府在境外操作媒體和選舉，23日消息一出，引發全球撼動，總統府和親綠媒體一面倒大肆報導，蔡英文總統更在第一時間搶說，國安單位已掌握情資，隨著中國大陸政府稍晚發布聲明指出，王立強是立案詐欺犯，讓這樁共諜案大逆轉。但檢視這共諜新聞發展，卻充滿了玄機。

這椿疑似烏龍共諜案的國內外報導過程，不但密集且十足戲劇性。先是一名自稱大陸共諜王立強向澳洲政府輸誠，23日早上6點澳洲媒體先行披露報導，去年他曾金援韓國瑜選舉280萬美元（約新台幣8690萬元），並花錢買媒體報導等，引發全球震撼。

澳洲媒體披露後，國際媒體《紐約時報》也跟進，台灣的中央社、《自由時報》、《蘋果日報》、三立新聞台緊接著在23日早上9點到9點50分間引用澳媒報導；民進黨立委王定宇、趙天麟也出面痛批，民進黨立院總召柯建銘也提出，下周要逕付二讀《反滲透法》。

共諜案才傳出不半天，總統蔡英文親自出面強調，國安單位針對這一個案件，都有所掌握，並透過相關的管道進行深入的調查，「而且進行查證，所以如果有不法的事情，我們也會嚴查、嚴辦，那麼在這個階段，我們對任何個案都不評論。」

共諜王立強爆料引發外界質疑，韓陣營要土蔡英文總統說清楚掌握什麼。（資料照）

隨著總統蔡英文出面說明，官方媒體《中央社》和立場親綠的媒體《上報》、《新頭殼》也跟進報導。

紐時雖然在幾小時後跟進引述澳洲媒體報導，紐時同時卻也質疑，指儘管有些細節看似是王立強自己的推論，難以獨立查證。在全球媒體跟進後，23日稍晚，中國大陸上海公安局發布闢謠通報，調查王立強是無業在逃詐騙通緝犯。

面對整齣共諜案劇情急轉直下，韓國瑜競選總部副執行長孫大千也跳出來質疑，「外國聯軍圍剿韓國瑜」的戲碼正要隆重登場，顯然外國勢力正準備公然介入台灣總統大選，他也要求總統府把話說清楚，總統府聲稱「國安單位已有所掌握」究竟掌握了什麼？

網友也畫出「一張圖看外媒+綠媒如何一天抹紅你」，讓外界了解短短一天，如何讓你變成中共同路人，並分析這次的操作手法，明顯是「外媒啟動→綠媒接手→側翼助攻→立院修法→名嘴炒作→總統出面譴責」的流程。

孫大千在臉書上指出，如果王立強最後被證實只是一位潛逃的「詐騙犯」，那麼，澳洲政府、 雪梨晨鋒報等外媒，和我國的總統府都被重重地打臉。他提出三點，第一，要求澳洲政府公開說明，王立強是否被視為中共的「前特工」而給予政治庇護？一個「詐騙犯」就可以把澳洲政府耍得團團轉嗎？

第二，請雪梨晨鋒報公開說明一下，新聞報導中，王立強提供給澳洲政府的重要資料是如何取得的？為什麼其他的澳洲主流媒體都沒有管道取得這份資料呢？

第三，請蔡英文的總統府公開說明一下， 總統府所發表的聲明表示，「國安單位已有所掌握」，是要照原先套好的劇本來演出呢？還是掌握到這位前特工其實只是一位詐騙犯呢？

孫大千質疑，從爆料時間的安排上可以明顯看出人為操作痕跡，澳洲媒體在23日引爆，隨後台灣的「黑韓媒體」以及美國《紐約時報》就跟進，三個不同國家的媒體，同一天之內對同一件事情進行報導，這樣的巧合恐怕比中樂透的機率還要低。

對於中國大量金援台灣政治人物選舉，孫大千也覺得匪夷所思，這麼多錢匯入台灣，「居然如入無人之境，金管會是都去睡午覺了嗎？這簡直就是天方夜譚」，如果是真有其事，民進黨哪能談「顧主權」？

最讓孫大千質疑的就是王立強說他曾入境台灣，但台灣完全沒有出入境紀錄，他在台灣沒有留下任何行動痕跡，「難不成是在上演《神鬼認證》嗎？」王立強選在台灣總統大選前50天爆料，此舉若非為影響選舉，「打死恐怕都沒人相信吧？」

對於總統府今日聲明「國安單位對本案已有所掌握」，孫大千忍不住酸，所謂國安單位已有所掌握，「是要照原先套好的劇本來演出呢？還是掌握到這位前特工其實只是一位詐騙犯呢？」

(中時電子報)