前KARA成員具荷拉今(24日)遭韓國警方證實家中身亡，得年28歲，目前警方仍在調查切確死因，而具荷拉經紀公司剛剛也發布聲明，先是表達為傳出如此悲傷、惋惜消息感到抱歉，接著更透露具荷拉家人與好友目前深受打擊，幾近崩潰邊緣，不安感很大，因此希望媒體、粉絲能克制對相關的揣測與報導。

具荷拉經紀公司全文：

很抱歉傳來悲傷和惋惜的消息。現在具荷拉的遺屬和熟人的心理衝擊和不安感很大。對此，懇請媒體相關人士和粉絲們克制弔唁、相關的傳聞及推測性報導。令人惋惜突然傳來噩耗，再次抱歉的表示請克制弔唁。對故人最後一程深表哀悼

在日韓演藝圈紅極一時的前女團KARA成員具荷拉，本日驚傳於家中身亡，令粉絲震驚不已。其實她今年5月才傳出自殺獲救，被經紀人及時發現，挽回一命，未料會在好友雪莉過世1個月後，本日家中斷氣身亡，終年28歲。

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