陳育賢／竹縣報導

民進黨新竹縣第1選區立委參選人周江杰24日至竹北夜市掃街拜票，桃園市長鄭文燦特別南下輔選，全程陪同逛夜市向選民請託，鄭文燦與周江杰所到之處，受到逛街民眾熱烈歡迎，不少人還搶著跟兩人握手、合影，場面熱鬧。

鄭文燦今天晚上陪同周江杰到竹北夜市掃街，周江杰也不忘在空檔時和市長請益，而許多逛街民眾獲知鄭文燦到來，特別放慢腳步等候，並爭相搶著合照，讓鄭文燦很開心自己在新竹也有「燦粉」，也有不少攤商熱烈表示家鄉在桃園市，遇到同鄉非常開心，也有杰粉大叫江杰凍蒜。

鄭文燦表示，新竹縣也是泛藍大票倉，國民黨執政了多年，此次面對新竹縣兩席立委的爭奪，民進黨也要使出渾身解術爭搶1、2選區的2席立委。

周江杰則表示，為爭取更多的機會曝光，除了勤走基層、也規畫站路口跟掃街，也許有不同政黨的支持者，但心中不需要分藍綠，都是要大力爭取的對象，希望以誠懇打動選民。

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(中時 )