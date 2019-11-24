【現場直播】 庶民總統韓國瑜、勇將成功王啟澧聯合競選總部造勢大會

國民黨總統參選人韓國瑜今（24）日晚上在嘉義縣造勢晚會中表示，鄉親需求很簡單，只要「安居樂業」，可以賺錢養家活口，教育子女，過好日子，民進黨做不好，就換人換黨做。

韓國瑜晚上為國民黨嘉義縣第1選區（六腳鄉、東石鄉、朴子市、太保市、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉）立委參選人王啟澧站台造勢，出席嘉義縣水上鄉舉辦的聯合造勢晚會，嘉義市長黃敏惠、前立委翁重鈞等人到場助講，吸引大批支持者相挺，現場旗海飄揚。主辦單位預估現場超過1萬5000人。

韓國瑜看到現場滿滿的人潮，將現場擠得水洩不通，他說，大家真的沒有漏氣。

根據《中央社》報導，韓國瑜表示，這次從南到北傾聽之旅，聽到很多鄉親說經濟很不好，特別是民進黨蔡英文執政這3年多，日子越來越辛苦，鄉親需求很簡單，只要「安居樂業」，就是國家、社會、治安，以及吃的、住的、行的安全；樂業是各行各業興旺，可以賺錢養家活口，教育下一代，過好日子。

韓國瑜也批評民進黨執政不用心，他說，民進黨選舉只會抹黑對手、撒鈔票（政策買票），他們已經失去了理想，以前挺民進黨的縣市，百姓的日子卻越辛苦。

韓國瑜說，自己第1次投票也是投給民進黨前主席林義雄的老婆，20多年前在立法院看到民進黨立委都是發自內心的尊敬，像是黃信介、陳定南、盧修一、蔡同榮等人，不過現在找不到尊敬的理由。

韓國瑜指出，蔡英文現在要連任，交不出好的政策成績單，卻只會政策買票，收買媒體，現在台灣有9成的媒體不敢監督執政黨，都在監督在野黨，讓台灣民主倒退，然後抹黑對手、騙得選票，繼續執政，腐敗下去，明年總統大選，鄉親一定要讓民進黨下台。

王啟澧表示，民進黨執政3年多來，民不聊生、百業蕭條，讓百姓無法生活，這種無能的政府，人民要用選票讓民進黨下台，換黨換人做。

無黨籍嘉義縣第2選區（溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、新港鄉、民雄鄉、竹崎鄉、中埔鄉、番路鄉、阿里山鄉、大埔鄉）立委參選人林國慶也到場，在場人士大喊出「打破明文規定」，林國慶拜託大家全力支持優秀的王啟澧。

(中時電子報)