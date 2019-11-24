雪莉輕生事件發生後，網路霸凌的現象並沒有什麼改變！韓星具荷拉今（24）日驚傳身亡，目前警方正在調查死亡原因，而這是具荷拉今年已經是二度輕生。有網友在論壇上分享截圖，發現在具荷拉日前PO照，也有不少酸民留言狠酸「躺下就有錢賺」等的網路惡評，讓許多粉絲看了心痛。

具荷拉前一天才於IG貼出躺床的自拍照，配文寫下「晚安」。(圖/摘自具荷拉IG)

具荷拉前一天才於IG貼出躺床的自拍照，配文寫下「晚安」，但仔細一看她臉上還隱約殘留著淚痕，讓不少人擔心狂問她怎麼了。但也有人開酸留言，「躺下就有錢賺是指這個」、「所以人要靠化妝」等酸言酸語。

其實具荷拉先前就曾透露出負面情緒，在IG上傳「再見」兩字後來刪除，又在限時動態發文表示「很累也要裝不累很痛也要裝不痛，生活外表看來完好無缺，內心早已經破碎」。今年5月份時，更因為幾篇負面言論讓人擔心，甚至還有ㄧ則發文隔天就傳出輕生消息，當時還好經紀人及時發現，送醫後沒有生命危險。

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(中時電子報)